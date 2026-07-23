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Камеры фиксации скорости планируют установить на старом Борском мосту

23 июля 2026 16:17 Общество
Камеры фиксации скорости планируют установить на старом Борском мосту

Фото: Александр Воложанин

Власти рассматривают возможность установки камер видеонаблюдения на старом Борском мосту. Этот вопрос обсудили 23 июля на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает ИА «Нижний сейчас».

По словам министра транспорта региона Леонида Самухина, сейчас в профильном ведомстве прорабатывают вопрос размещения на мосту системы автоматической фотовидеофиксации превышения скорости. Оборудование может там появиться после завершения ремонтных работ.

Исполняющий обязанности директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Александр Бачурин сообщил, что в области действует 444 стационарных комплекса фотовидеофиксации, а также 100 передвижных и 4 мобильных. За первое полугодие 2026 года с их помощью было вынесено штрафов на 1,38 млрд рублей, из них взыскано 997,9 тысячи рублей.

По словам Бачурина, в 2025 году поступления в бюджет от штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, составили 1,78 млн рублей.

Ранее новый комплекс фотовидеофиксации появился на Борской дамбе рядом с надземным пешеходным переходом. В региональном минтрансе пояснили, что этот отрезок дороги относится к зонам с высокой концентрацией ДТП. Решение о размещении комплекса принято в соответствии с постановлением правительства РФ №754 от 1 июня 2024 года.

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Теги:
Борский мост видеонаблюдение ПДД
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