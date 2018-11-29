Последние новости рубрики Культура и отдых
30 ноября 2018 18:07  [75] Антон Макарский снимет передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России"
30 ноября 2018 14:43  [835] Дети сотрудников АПЗ Нижегородской области стали победителями конкурса "Голос ребенка-2018"
30 ноября 2018 14:26  [177] Глеб Никитин предложил выпустить набор юбилейных марок к 800-летию Нижнего Новгорода
23 ноября 2018 13:35  [197] Гости из Марий-Эл приехали на открытие нового ДК в д.Черномуж Шарангского района
23 ноября 2018 12:32  [261] Встреча с режиссером Катей Магуськиной пройдет в нижегородском Арсенале 30 ноября
23 ноября 2018 11:21  [459] Ольга Шайдуллина: "Канон Покаянен" стал возможен в том виде, в котором есть, именно в Нижнем Новгороде"
22 ноября 2018 19:38  [1742] Нижегородцы смогут проголосовать за звезд кино, которых они хотят увидеть на фестивале "Горький fest 2019"
22 ноября 2018 18:34  [1747] Парк культуры Дзержинска хотят передать в ведение департамента культуры для привлечения средств бюджета
22 ноября 2018 17:10  [166] Количество нижегородских многодетных семей с начала года увеличилось на 1,5 тысячи
21 ноября 2018 19:04  [1679] "Признание жюри подтвердило высокий уровень исполнительского мастерства нижегородцев", - Глеб Никитин
Культура и отдых

Антон Макарский снимет передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России"

30 ноября 2018 18:07  [75] Культура и отдых

Актеры и супруги Антон и Виктория Макарские снимут передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России". Об этом сообщает департамент развития туризма и НХП региона.

Актеры приедут в область 3 декабря. Они посетят со съемочной группой Нижний Новгород, Дивеево, Саров и Макарьевский монастырь.

Первый день Макарские посвятят съемкам в Нижнем Новгороде, где снимут канатную дорогу, расскажут зрителям о Кремле, побывают в соборе Михаила Архангела, где находится прах Козьмы Минина.

В планах супругов также съемки в Дивееве, Сарове и в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре.

СПРАВКА:
Съемки телепередачи "Святыни России" проходят в рамках одноименного федерального проекта Ростуризма и Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму при поддержке Патриаршего совета по культуре.

Сюжет построен в формате паломнического тура актера театра и кино Антона Макарского и его супруги Виктории Макарской на автомобиле по регионам России. Ведущие проекта рассказывают телезрителям о православных святых местах, туристических особенностях территорий, на которых они расположены, транспортной логистике и возможностях размещения, монастырской и традиционной местной кухне.

Идея данного маршрута состоит в том, чтобы представить значимые храмы, часовни и монастыри, названные в честь общехристианских святых, т.е. живших до разделения христианства на православную и католическую ветви в 1054 году, и места хранения мощей и чтимых икон этих святых.

Проект "Святыни России" направлен на привлечение внимания российских и зарубежных туристов к расположенным на территории России памятникам религиозной культуры и объектам духовного наследия, на популяризацию России как интересного и привлекательного направления путешествий просветительского и паломнического характера для россиян и иностранных гостей.

В проекте участвуют 14 регионов: Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Псковская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Москва и Республика Карелия.

Каждому региону посвящена отдельная серия, продолжительностью 52 минуты.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph