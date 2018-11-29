Антон Макарский снимет передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России" Культура и отдых

Актеры и супруги Антон и Виктория Макарские снимут передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России". Об этом сообщает департамент развития туризма и НХП региона.

Актеры приедут в область 3 декабря. Они посетят со съемочной группой Нижний Новгород, Дивеево, Саров и Макарьевский монастырь.

Первый день Макарские посвятят съемкам в Нижнем Новгороде, где снимут канатную дорогу, расскажут зрителям о Кремле, побывают в соборе Михаила Архангела, где находится прах Козьмы Минина.

В планах супругов также съемки в Дивееве, Сарове и в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре.

СПРАВКА:

Съемки телепередачи "Святыни России" проходят в рамках одноименного федерального проекта Ростуризма и Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму при поддержке Патриаршего совета по культуре.

Сюжет построен в формате паломнического тура актера театра и кино Антона Макарского и его супруги Виктории Макарской на автомобиле по регионам России. Ведущие проекта рассказывают телезрителям о православных святых местах, туристических особенностях территорий, на которых они расположены, транспортной логистике и возможностях размещения, монастырской и традиционной местной кухне.

Идея данного маршрута состоит в том, чтобы представить значимые храмы, часовни и монастыри, названные в честь общехристианских святых, т.е. живших до разделения христианства на православную и католическую ветви в 1054 году, и места хранения мощей и чтимых икон этих святых.

Проект "Святыни России" направлен на привлечение внимания российских и зарубежных туристов к расположенным на территории России памятникам религиозной культуры и объектам духовного наследия, на популяризацию России как интересного и привлекательного направления путешествий просветительского и паломнического характера для россиян и иностранных гостей.

В проекте участвуют 14 регионов: Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Псковская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Москва и Республика Карелия.

Каждому региону посвящена отдельная серия, продолжительностью 52 минуты.