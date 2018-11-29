"От огромных арен до хоккейных коробок во дворах - важно каждое звено этой цепочки", - Глеб Никитин Спорт

От огромных арен до хоккейных коробок во дворах - важно каждое звено этой цепочки, - Глеб Никитин

"От огромных арен до хоккейных коробок во дворах - важно каждое звено этой цепочки", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Всероссийским днём хоккея.

Глава региона Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днём хоккея. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, по мнению губернатора, для Нижегородской области хоккей не просто спорт, а один из символов нашей истории и важная часть регионального самосознания.

Так, в своём поздравлении Глеб Никитин отметил, что "Торпедо" стояло у истоков Чемпионата СССР и стало первым нестоличным клубом, получившим медали союзного первенства. По его словам, в то время чуть ли не каждый горьковский мальчишка знал имена и фамилии торпедовских звёзд, среди которых было очень много ярких игроков, а Виктор Коноваленко навсегда вошёл в пантеон выдающихся мировых хоккеистов.

"Особое чувство у меня всегда вызывает энергия и позитивный настрой нижегородских болельщиков. Ваша поддержка - это главное, ради чего живёт наш хоккей! Вы так ярко болеете за родную команду, что невозможно самому остаться в стороне", - сказал Глеб Никитин.

Председатель нижегородского правительства также уточнил, что хоккей — это не только профессиональные команды, но и огромная система детского и любительского спорта. В частности, в настоящее время в регионе насчитывается 25 учреждений и отделений, на базе которых тренируются дети и молодёжь —почти 2,8 тыс. юных спортсменов регулярно выходят на лёд и достигают результатов.

Главной задачей правительства Нижегородской области губернатор назвал необходимость приложить все силы к развитию хоккея в регионе и созданию спортивной инфраструктуры.

"От огромных арен до хоккейных коробок во дворах - важно каждое звено этой цепочки. Всем хоккеистам и поклонникам этого спорта желаю новых побед!", - подытожил Глеб Никитин.