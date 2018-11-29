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Культура и отдых

Группы "Краски" и "Фактор-2" раздадут автографы в нижегородском ТРК "НЕБО" 2 декабря

01 декабря 2018 18:29  [29] Культура и отдых

Встреча со звёздами 90-х -  группами "Краски" и "Фактор-2" - ждёт нижегородцев 2 декабря на сцене торгового центра "НЕБО". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО".

Согласно информации, на протяжении всего ноября на первом этаже ТРК "НЕБО" располагалась Открытая студия радио Рекорд. В частности, три дня в неделю: каждую пятницу, субботу и воскресенье ведущие радио Рекорд Нижний Новгород – Никита, Niсk One и Кэти вели прямые эфиры оттуда свои эфиры.

Посетители ТРК "НЕБО" могли наблюдать за ними, передавать приветы, задавать вопросы, а также лично знакомиться с гостями студии – известными артистами и спортсменами города.

В течение месяца приглашенными артистами побывали: барабанно-акробатическое шоу AllDharm, руководитель Нижегородского открытого клуба акробатической йоги "Акронавты" Александр Лазарев, спортивный клуб чирлидинга RAID, ФК "Нижний Новгород" и Дмитрий Черышев, а также, танцоры, жонглеры, pole-dance-артисты, модели и другие интересные личности.

А в это воскресенье, 2 декабря, состоится праздничное закрытие Открытой студии радио Рекорд в ТРК "НЕБО". Начало назначено на 12:00.

Отмечается, что на этот раз гостями студии станут участники Супердискотеки 90-х - группы "Краски" и "Фактор-2". Посетители торгового центра смогут пообщаться с артистами и получить автограф.

При этом несколько счастливчиков станут обладателями билетов на саму Супердискотеку 90-х.

Расписание:
12:00-13:00 - прямой эфир с гостями 
13:00-14:00 - автограф-сессия.
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