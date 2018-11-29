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Спорт

Нижегородское "Торпедо" уступило московскому "Динамо" со счетом 2:3

02 декабря 2018 09:45  [45] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" уступило московскому "Динамо" со счетом 2:3. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба "Торпедо" 1 декабря 2018 года.

В информации отмечается, что торпедовцы с первых минут пошли в атаку, заставив соперника долгое время думать исключительно об обороне.

"Дважды осуществляя "пристрелку" к воротам "Динамо" в большинстве, на исходе десятой минуты подопечные Дэвида Немировски заставили "Нагорный" ликовать от восторга! Очередной сольный шедевр записал на свой счет Михаил Смолин - 1:0. Пропущенная шайба стала для "бело-голубых" сигналом для более активных действий, однако все их атаки разбивались о самоотверженную игру обороны "Торпедо" и надежные действия Станислава Галимова", - сообщили в ХК.

"Нижегородцы приложили максимум усилий для того, чтобы вернуть игру в необходимое русло. Волны атак накатывались на ворота "Динамо", словно в картине Ивана Айвазовского! Но... Фантастическая поддержка "Нагорного" после финальной сирены переросла в благодарность команде за самоотверженность и старание. В такие моменты единение команды и болельщиков становится не менее важным фактором, чем набранные очки в отдельно взятом матче", - добавили в хоккейном клубе.

Далее "Торпедо" отправится на выездные игры с петербургским СКА (4 декабря) и минским "Динамо" (6 декабря). Ближайшие матчи на льду "Нагорного" команда проведет 8 и 10 декабря. Гостями станут нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив". После этого 17, 19 и 21 декабря в Нижнем Новгороде "Торпедо" сразится с "Металлургом", "Трактором" и "Автомобилистом".

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