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Общество

Нижегородские полицейские разыскивают мошенников по фактам хищения с банковских карт

02 декабря 2018 15:09  [305] Общество

Нижегородские полицейские разыскивают мошенников по фактам хищения с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации управления, за сутки, в течение 30 ноября 2018 года, зафиксировано четыре факта мошеннических действий на сумму почти 500 тысяч рублей. Устанавливаются личности подозреваемых.

В частности, в районные отделы полиции Автозаводского, Нижегородского и Приокского районов областного центра, а также Кстовского района обратились жители, которые сообщили, что неизвестные лица, представившись сотрудниками безопасности банков, под предлогами проведения различных операций похитили с банковских карт нижегородцев денежные средства.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции предупреждают, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:

- служба безопасности не звонит инициативно клиентам банка. Официальный номер телефона для клиентов банка указан на документах к карте. Если звонок поступил с иного номера - скорее всего это мошенники.

- только мошенники могут запрашивать ваши пароли, номер мобильного телефона и другую персональную информацию. Не доверяйте сообщениям, авторы которых запрашивают ваши личные данные. Лучше перезвонить банк по официальному номеру и уточнить обстоятельства.

- если вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которую вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

Если же вы стали жертвой мошенников, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим следам. Помимо этого, своими действиями вы поможете предотвратить новые факты преступлений.

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