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Общество

Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Нижегородской области 3 декабря

03 декабря 2018 09:17  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Нижегородской области 3 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в понедельник, 3 декабря, на территории региона ожидается облачная с пояснениями погода, небольшой снег. Температура воздуха днём -6°...-1°, ночью – до -12°. Ветер южный, 3-8 м/с.

4 декабря осадков не прогнозируется, температура воздуха составит -8°...-3°. К середине недели, согласно данным синоптиков, в регион снова придёт небольшой снег, воздух местами прогреется до 0°. Все дни на дорогах ожидается гололедица.

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