Прокуратура выявила отсутствие освещения на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде протяжённостью 1,3 км Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила отсутствие освещения на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде протяжённостью 1,3 км. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 3 декабря 2018 года.

Согласно информации, на участке набережной Гребного канала, протяженностью 1,3 км, отсутствует рабочее стационарное освещение автомобильной дороги. Как отмечает прокуратура, это является одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий, а также совершению административных правонарушений и преступлений.

Для устранения данного нарушения прокуратура внесла представление на имя руководителя обслуживающего предприятия. В настоящее время представление находится на рассмотрении.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация с двумя федеральными компаниями по поводу замены городского освещения на светодиодное с 2019 года.