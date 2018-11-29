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Общество

Прокуратура выявила отсутствие освещения на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде протяжённостью 1,3 км

03 декабря 2018 09:25  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила отсутствие освещения на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде протяжённостью 1,3 км. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 3 декабря 2018 года.

Согласно информации, на участке набережной Гребного канала, протяженностью 1,3 км, отсутствует рабочее стационарное освещение автомобильной дороги. Как отмечает прокуратура, это является одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий, а также совершению административных правонарушений и преступлений.

Для устранения данного нарушения прокуратура внесла представление на имя руководителя обслуживающего предприятия. В настоящее время представление находится на рассмотрении.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация с двумя федеральными компаниями по поводу замены городского освещения на светодиодное с 2019 года.

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