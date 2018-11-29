Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Володарском районе Нижегородской области 2 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина погиб на пожаре в Володарском районе Нижегородской области 2 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома в посёлке Юганец поступило в МЧС в 12:55. Спасатели эвакуировали из дома пять человек, в том числе одного ребенка. В квартире было обнаружено тело погибшего 57-летнего хозяина квартиры. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.