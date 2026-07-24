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Происшествия

Мэрия прокомментировала обрушение подпорной стенки у ЖК в Кстове

24 июля 2026 10:00 Происшествия
Мэрия прокомментировала обрушение подпорной стенки у ЖК в Кстове

Фото: "Подслушано в Афонино" / VK

Проседание подпорной стенки и сход грунта возле ЖК «Красная поляна» в Нижнем Новгороде не связаны между собой. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городской администрации, подчеркнув, что речь идет о двух отдельных происшествиях.

Напомним, в жилом комплексе дала трещину и просела подпорная стенка. По информации местных жителей, на этом участке велись работы по обустройству парковки. Во время копки бетонная опора начала разрушаться, в результате чего произошел обвал.

В мэрии уточнили, что земельный участок, на котором расположен поврежденный объект, не находится в муниципальной собственности. Собственнику участка выдали ордер на установку временного ограждения.

Отдельно в АО «ДК Нижегородского района» прокомментировали ситуацию со сходом грунта. Поврежденный участок уже оградили сигнальной лентой, чтобы ограничить доступ жителей и обеспечить безопасность.

По оценке специалистов, для предотвращения дальнейшего смещения грунта потребуется провести комплекс инженерно-технических мероприятий, включая установку подпорной железобетонной стенки.

Решение о проведении работ, их объеме и источнике финансирования должны принять собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании. Сейчас готовятся документы для проведения собрания и организации голосования.

Ранее сообщалось, что склон на Зеленском съезде продолжают укреплять после весеннего оползня.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Строительство ЧС
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