Мэрия прокомментировала обрушение подпорной стенки у ЖК в Кстове Происшествия

Фото: "Подслушано в Афонино" / VK

Проседание подпорной стенки и сход грунта возле ЖК «Красная поляна» в Нижнем Новгороде не связаны между собой. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городской администрации, подчеркнув, что речь идет о двух отдельных происшествиях.

Напомним, в жилом комплексе дала трещину и просела подпорная стенка. По информации местных жителей, на этом участке велись работы по обустройству парковки. Во время копки бетонная опора начала разрушаться, в результате чего произошел обвал.

В мэрии уточнили, что земельный участок, на котором расположен поврежденный объект, не находится в муниципальной собственности. Собственнику участка выдали ордер на установку временного ограждения.

Отдельно в АО «ДК Нижегородского района» прокомментировали ситуацию со сходом грунта. Поврежденный участок уже оградили сигнальной лентой, чтобы ограничить доступ жителей и обеспечить безопасность.

По оценке специалистов, для предотвращения дальнейшего смещения грунта потребуется провести комплекс инженерно-технических мероприятий, включая установку подпорной железобетонной стенки.

Решение о проведении работ, их объеме и источнике финансирования должны принять собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании. Сейчас готовятся документы для проведения собрания и организации голосования.

Ранее сообщалось, что склон на Зеленском съезде продолжают укреплять после весеннего оползня.