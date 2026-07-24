Неизвестные осквернили могилы на кладбище в Воротынском округе Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

В селе Красная Горка Воротынского района зафиксирован акт надругательства над захоронениями. Местные жители обнаружили поврежденный мраморный крест и заклеенные скотчем глаза на фотографиях усопших. Об этом они рассказали в программе «Кстати» (16+).

Семья Пономаренко обнаружила на могиле их родственника разбитый мраморный крест. По их словам, его вес не менее 30 кг, и он был вкопан в землю.

Родные уверены, что он не мог сам упасть и разбиться из-за ветра или других природных явлений. Чтобы вытащить и повредить тяжелый крест, потребовалась значительная сила — один человек вряд ли смог бы сделать это самостоятельно.

Кроме того, на нескольких могилах неизвестные заклеили глаза на портретах черной лентой или скотчем.

Местные жители говорят, что за все время существования кладбища подобных случаев не было. Они надеются, что виновные будут установлены и понесут наказание.

В настоящее время полиция проводит проверку. Конкретных подозреваемых пока нет.

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Досчатое рядом с Выксой были повалены и разбиты более 50 надгробий. Выяснилось, что это сделали трое мальчиков и одна девочка в возрасте девяти и десяти лет.