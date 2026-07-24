Полиция нашла вандалов, осквернивших надгробия на кладбище под Воротынцем Происшествия

Полицейские установили личности вандалов, осквернивших надгробия на кладбище в селе Красная Горка Воротынского района. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ими оказались несовершеннолетние. В полиции отметили, что в отношении их законных представителей будет принято решение.

Ранее местные жители сообщили, что на одной могиле неизвестные разрушили мраморный крест, а на других — заклеили скотчем глаза на фотографиях усопших.

Напомним также, что в июне дети в возрасте 9−10 лет разрушили более 50 надгробий на кладбище в поселке Досчатое рядом с Выксой.