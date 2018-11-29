Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Богородском районе Нижегородской области девушки с синдромом Дауна Общество

Фото: ПСО "Рысь"

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Богородском районе Нижегородской области 20-летней девушки. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательной группы "Рысь" 2 декабря 2018 года.

Согласно информации, 20-летняя Ирина Сычёва пропала в посёлке Буревестник. Как сообщают волонтёры, она ушла из дома на ул. Гагарина около 17:00 1 декабря.

Приметы: плотного телосложения, рост 160 см, волосы чёрные. Была одета в чёрную куртку с розовыми вставками, светло-голубые джинсы, белые кроссовки. При себе имела паспорт. Отмечается, что девушка страдает синдромом Дауна.