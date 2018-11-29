"Очень важно, чтобы все граждане страны имели равные возможности и права", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил обращение нижегородцам в Международный День людей с ограниченными возможностями.

"3 декабря - Международный день людей с ограниченными возможностями. Основной целью этой даты является защита прав особенных людей, расширение возможностей их участия в жизни общества. Очень важно, чтобы все граждане страны имели равные возможности и права", - сказал Евгений Лебедев.

"В современном мире крепнут идеи добра, гуманизма, внимательного отношения к людям с ограниченными возможностями. Они не нуждаются в жалости, они хотят понимания и поддержки. Их умение сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку родных и близких вызывает подлинное уважение. Поэтому важно обеспечить им возможность свободно передвигаться, учиться, работать, общаться", - отметил он.

"В этот день хочу пожелать всем этим людям, чтобы они ни в чем не нуждались, всегда чувствовали себя комфортно в нашем обществе, ставили перед собой цели и достигали их", - говорится в обращении председатель Законодательного собрания.