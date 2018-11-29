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Бизнес

МРСК Центра и Приволжья в Нижнем Новгороде ввела в эксплуатацию подстанцию с увеличенной мощностью

03 декабря 2018 12:51  [634] Бизнес
подстанция 110/6 кВ Соцгород

подстанция 110/6 кВ Соцгород

Фото: пресс-служба МРСК Центра и Приволжья

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" реконструировал подстанцию (ПС) 110/6 кВ "Соцгород" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, увеличив ее мощность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате реконструкции мощность электроустановки увеличилась до 80 МВА.
Как пояснили в пресс-службе, ПС 110/6 кВ "Соцгород" обеспечивает электроснабжение жилой застройки и социальных объектов Автозаводского района.
Реконструкция подстанции позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно в отопительном сезоне, в условиях максимальных нагрузок на электрическую сеть.

Реконструкция подстанции началась в апреле 2018 года. За это время специалисты заменили трансформатор Т-1 мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА. Кроме того, на подстанции смонтирован новый маслосборник объемом 50 куб.м, заменено оборудование закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ (ячейки 6 кВ, дугогасящие реакторы), реконструированы помещения общестанционного пункта управления, совмещенного с ЗРУ 6 кВ, благоустроена территория.

Обновленная подстанция введена в эксплуатацию 30 ноября 2018 года.

"Своевременные и качественные строительство и реконструкция энергообъектов являются одним из важнейших факторов обеспечения бесперебойной работы электросетевого комплекса Нижегородской области и развития инфраструктуры для увеличения инвестиционного потенциала региона", - отметили в компании.

В МРСК Центра и Приволжья напомнили, что в 2018 году филиал намерен ввести в эксплуатацию 532 км линий электропередачи и 109 МВА трансформаторных мощностей. Помимо ПС "Соцгород", в течение года реконструкционные работы велись на подстанции "Буревестник".

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