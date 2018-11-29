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Общество

Евгений Лебедев возглавил экзаменационную комиссию на факультете "Высшая школа государственного управления"

03 декабря 2018 13:00  [100] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев возглавил экзаменационную комиссию на факультете "Высшая школа государственного управления" в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Аттестационный экзамен прошел по программе профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление". Его сдавали десять слушателей, среди которых были руководители и специалисты федеральных и муниципальных бюджетных организаций, некоммерческих организаций.

Обучение проходило около семи месяцев. В течение этого времени состоялось изучение информационных технологий в управлении, организационной психологии, эффективности работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления, территориального маркетинга. Большой блок занятий был направлен на развитие управленческих компетенций.

В пресс-службе добавили, что областной парламент заключил договоры о сотрудничестве со всеми ведущими вузами региона, однако только с РАНХиГС заключено соглашение о создании "базовой кафедры" государственного и муниципального управления. Именно здесь появилась особая площадка для совместной работы, на которой реализуется новый подход к сотрудничеству законодательного органа власти с научным сообществом. Возглавляет кафедру председатель регионального парламента Евгений Лебедев.

"Судя по ответам слушателей, у меня сложилось впечатление, что они, действительно, качественно и с полной ответственностью подошли к экзамену, хотя обучение проходило дистанционно. При этом для некоторых экзаменуемых преподаваемые дисциплины оказались совершенно новыми, с которыми ранее не сталкивались. Уверен, что переподготовка дает возможность им пересмотреть свою работу, где-то ее улучшить, а где-то применить полученные знания и привнести новации. Кроме того, это поможет слушателям в трудовой деятельности, сделают их более конкурентоспособными и успешными", - отметил Евгений Лебедев.

По итогам аттестации слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.

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