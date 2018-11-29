"ТНС энерго НН" приняло на прямые расчеты жителей четырех многоквартирных домов Дзержинска

ПАО "ТНС энерго НН" приняло на прямые расчеты за потребленную электроэнергию жителей четырех многоквартирных домов (МКД) Дзержинска Нижегородской области, деятельность по управлению которыми осуществляло ТСЖ "Волгоградский". Об этом сообщает пресс-служба компании.
На прямые расчеты с "ТНС энерго НН" переведены дом №22 на ул. Сухаренко, и дома №№ 7, 8, 10 на ул. Ульянова.
Как пояснили в пресс-службе, в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ, собственники этих жилых помещений избрали непосредственную форму управления (НУ), при которой управление осуществляют инициативные собственники многоквартирного дома. Поэтому с 1 декабря 2018 года жители будут платить за потребленную электроэнергию напрямую - в "ТНС энерго НН".
С 29 ноября по 7 декабря 2018 года представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять по указанным адресам индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ) и проводить контрольный съем показаний.
"Обращаем внимание новых клиентов, что, начиная с декабря 2018 года, передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 26 числа каждого месяца", - говорится в сообщении.
Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками, а также пользователями квартир данных МКД и "ТНС энерго НН" не требуется - договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Помимо того, "ТНС энерго НН" гарантирует соблюдение прав и законных интересов собственников и пользователей помещений МКД.
Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" (сервис "Напишите нам" на домашней странице сайта и "Обращение в компанию"), по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70, в стационарных Центрах обслуживания клиентов и Мобильных офисах компании.
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