Yota запустила новую рекламную кампанию "с извинениями" Бизнес

Yota запустила новую рекламную кампанию "с извинениями".

"Извините, но Yota опять запустила новую рекламную кампанию, которая совершенно точно станет мемом. Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он. Извините, что мы опять делаем все не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты", - говорится в новой рекламе бренда.

"Извините, что в нашей рекламной кампании опять не будет приглашенных звезд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota. Вы даже можете найти их в соцсетях и высказать все, что думаете про их извинения", - прокомментировал директор по маркетингу компании Виталий Урезченко.

В рамках акции с 3 декабря по 31 января "извиняться" будут семь сотрудников Yota из разных городов России:

Директор по продукту "Смартфон" Артемий Пономарев: "Извините, но в Yota вам придется заплатить 20 рублей за безлимитный "ВКонтакте".

Руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба: "Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры".

Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина: "Извините, но в Yota нельзя подключить платные подписки и мелодию на гудок".

Территориальный менеджер Сергей Ткачев в центральном регионе: "Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут".

Директор департамента внедрения Константин Горелик: "Извините, но в Yota скидка* на связь только 50%. За звездочку тоже извините".

Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев: "Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю".

Специалист по продажам в Рязани Павел Чухрай: "Извините, но в Yota вы сами выбираете, для каких приложений интернет будет безлимитным".

Кампания продлится с 3 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

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