Нижегородская область вошла в число 15 самых активных участников конкурса "Спасибо Интернету-2018" Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Нижегородская область вошла в число 15 самых активных участников Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2018". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 3 декабря 2018 года.

Согласно информации, в общей сложности в конкурсе "Спасибо Интернету-2018" приняли участие свыше 3,5 тысячи пенсионеров из 74 регионов России. Средний возраст участников конкурса – 63 года. Самому старшему 95 лет.

От Нижегородской области в конкурсе приняли участие 82 человека, что составляет 2,42% от всех работ, пришедших на конкурс. Средний возраст представителей региона - 63 года. Самым старшим участником стала 81-летняя Нина Тулинова из посёлка Юганец. Из всех участников окончили курсы компьютерной грамотности 85,5%.

Напомним, одним из пунктов Стратегии развития Нижегородской области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона, является повышение качества жизни старшего поколения. Одной из стратегических целей является обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, содействие в приобретении навыков компьютерной грамотности.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс проходил с 18 апреля по 8 октября 2018 года. Организаторы конкурса: ПАО "Ростелеком", Пенсионный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего возраста. К участию в конкурсе приглашались пенсионеры и граждане старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.