Более 40 руководителей органов МСУ Нижегородской области уволены в связи с утратой доверия Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 40 руководителей органов местного самоуправления (МСУ) Нижегородской области уволены в 2018 году в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с начала текущего года прокуратура выявила в действиях 21-го руководителя МСУ существенные нарушения закона, которые влекут увольнения в связи с утратой доверия.

Кроме того, еще 20 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения.

Прокуратура привела в пример директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, которого задержали по подозрению во взяточничестве.