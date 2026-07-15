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Происшествия

18-летний хоккеист погиб в ДТП в Нижегородской области

15 июля 2026 16:16 Происшествия
18-летний хоккеист погиб в ДТП в Нижегородской области

Фото: ФОК "Атлант"/ VK

18-летний вратарь хоккейной команды «Атлант» из посёлка Шатки Кирилл Ш. погиб в результате ДТП. О смерти спортсмена сообщили в администрации физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант».

Кирилл несколько лет защищал ворота местной хоккейной команды. Родители других воспитанников клуба вспоминают молодого человека как доброго, открытого и жизнерадостного парня.

«Его смех и жизнелюбие навсегда останутся в наших сердцах. Мы запомним тебя, Кирилл, именно таким и будем хранить эти драгоценные воспоминания как дар», — написала одна из местных жительниц в соцсетях.

Согласно сводке регионального УГИБДД, авария произошла 12 июля на улице 1 Мая. Участником ДТП стал мопед «Альфа», которым управлял спортсмен.

По предварительным данным, молодой человек не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля, после чего выехал на встречку. Там произошло столкновение с грузовиком, а также с попутно движущимся авто.

В результате аварии Кирилл получил травмы и был доставлен в арзамасскую больницу. На следующий день 18-летний хоккеист скончался.

Ранее мы рассказывали о смертельном ДТП в Володарском округе. В результате столкновения мотоцикла и дикого животного погибла 43-летняя женщина.

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Теги:
ДТП Спорт Шатки
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