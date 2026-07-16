В Приволжье пресекли ввоз 40 кг наркотического вещества из Турции Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

В Приволжье пресекли ввоз 40 кг наркотического вещества из Турции.

Как сообщили в Приволжском таможенном управлении, в марте 2026 года московская компания подала на Приволжский таможенный пост (ЦЭД) документы на ввоз 40 кг изолята CBD (каннабидиола). В декларации было указано, что вещество предназначено для производства косметики, не содержит этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, а также не является лекарственным средством или фармацевтической субстанцией.

Для проверки таможенники направили образец продукции на экспертизу. Исследование показало, что вещество содержит дельта-9-тетрагидроканнабинол (изомер тетрагидроканнабинола), который относится к наркотическим средствам.

В Приволжском таможенном управлении напомнили, что тетрагидроканнабинолы и все их изомеры включены в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Кроме того, согласно действующему законодательству, смеси, содержащие вещества из этого перечня, независимо от их концентрации признаются наркотическими средствами.

11 июля 2026 года таможня приняла решение об отказе в выпуске товара. Материалы проверки направлены по подследственности в органы МВД. Товар изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Ранее сообщалось, что 1,7 тысячи литров с наркотическим веществом изъяли в нижегородской лаборатории.