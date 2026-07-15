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Происшествия

46 человек утонули в Нижегородской области с начала лета

15 июля 2026 17:07 Происшествия
46 человек утонули в Нижегородской области с начала лета

Фото: Александр Воложанин

С начала купального сезона в Нижегородской области зарегистрировали 35 происшествий на воде, сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, сезон стартовал 1 июня. По данным ведомства, жертвами этих происшествий стали 46 человек, среди которых четверо детей.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность во время отдыха у водоемов. Особое внимание необходимо уделять детям. Их нельзя оставлять без присмотра, поскольку именно от взрослых зависят их жизнь и безопасность.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно действовать при спасении тонущего человека и не утонуть самому.

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Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
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