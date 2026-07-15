Число пьяных ДТП в Нижегородской области сократилось на 55% Происшествия

В Нижегородской области за первые пять месяцев 2026 года снизились основные показатели аварийности.

По данным региональной Госавтоинспекции, число ДТП сократилось на 9,6% — с 1564 до 1414. Количество пострадавших уменьшилось на 12,3% — с 2035 до 1785 человек, а погибших стало меньше почти на треть — со 112 до 77.



Особенно заметно снизилось число аварий по вине нетрезвых водителей. Количество таких ДТП уменьшилось на 55% — со 151 до 68. Число погибших в них сократилось с 29 до 10 человек (на 65,5%), а пострадавших — с 218 до 93 (на 57,3%).



При этом в девяти муниципалитетах региона, включая Нижний Новгород, Воротынский и Кулебакский округа, зафиксирован рост числа ДТП с участием пьяных водителей. В этих территориях также увеличилось количество погибших в подобных авариях.



Важную роль в выявлении нетрезвых водителей продолжают играть сообщения жителей. О подозрительных автомобилистах можно круглосуточно сообщать по номеру 112. За каждое подтвержденное сообщение правительство региона выплачивает вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.



При этом активность жителей по-прежнему отличается от района к району. Из Краснооктябрьского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов за пять месяцев не поступило ни одного сообщения о нетрезвых водителях. Еще в нескольких муниципалитетах было всего по одному обращению, в том числе там, где число таких ДТП выросло.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала лета в авариях погибли 36 человек.