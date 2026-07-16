Пропавшего пять дней назад подростка заметили в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Max-канал Ni Mash

Подростка, исчезнувшего в Красных Баках пять дней назад, видели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Ni Mash.

14-летнего мальчика накануне заметили возле автозаправки на трассе, а затем — на Нижегородской улице. По предварительной информации, он мог уйти из дома после ссоры с бабушкой.

Напомним, школьник пропал 12 июля. Около 17:30 он вышел из дома №20 на улице Чапаева и обратно не вернулся.

В день исчезновения подросток был одет в черный спортивный костюм и черно-белые кроссовки. Его рост — около 155 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Ранее сообщалось, что девятилетнего мальчика, пропавшего в Дзержинске, обнаружили на следующий день на территории Владимирской области.