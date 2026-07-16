Сотрудник торгового дома «Заречный» умер на работе в Нижнем Новгороде

53-летний руководитель проекта по информационным технологиям скончался в ООО ТД «Заречный». Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
Трагедия произошла 15 июля 2026 года после окончания рабочего дня.
По имеющейся информации, мужчина зашел в кабинет к коллеге, где ему внезапно стало плохо и он потерял сознание.
Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть работника.
В Гострудинспекции сообщили о начале проверки.
Ранее сообщалось, что сотрудник АО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» при обвалке тушки птицы ранил себя в живот.
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