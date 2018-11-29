Родители пострадавшего в школе Дзержинска Нижегородской области подростка отсудили 370 тысяч рублей Общество

Родители пострадавшего в школе Дзержинска Нижегородской области подростка отсудили 370 тысяч рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород" со ссылкой на сайт Дзержинского городского суда.

Судом установлено, что драка между одноклассниками произошла 11 апреля 2018 года в раздевалке спортзала. Один из подростков нанес второму не менее одного удара в живот. В результате у пострадавшего разорвалась селезенка, а в брюшной полости скопилась кровь, после чего по время операции селезенку удалили. Тем самым пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Бывший одноклассник рассказал "КП - Нижний Новгород", что на тот момент подравшиеся учились в шестом классе. Они поругались, и один ударил второго коленом в живот. При этом, ни один из них раньше не был замечен в драках, и оба они вполне нормальные и вменяемые ребята.

"Там даже драки как таковой не было, просто один дурачок пнул в живот другого пацана. Меня лично больше всего поразило даже не это. А то, что пострадавшему ребенку пришлось самому искать себе помощь, с первого этажа подниматься на четвертый и искать классного руководителя, затем спускаться обратно. Видимо, ни учителей, ни других работников школы ближе не нашлось", - прокомментировала ситуацию в социальной сети Оксана Полякова.

Последствия выяснения отношений подпадают под уголовную статью, ответственность по которой наступает с 14 лет. А поскольку подросток на тот момент был младше, в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако мать пострадавшего ребенка подала иск о взыскании компенсации морального вреда.

Решением Дзержинского городского суда с родителей напавшего подростка взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей с каждого родителя. Кроме того, школа № 10, где произошел инцидент, должна заплатить матери 70 тысяч рублей.