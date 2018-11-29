Участники спартакиады Единой России
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Спартакиада, приуроченная ко Дню рождения "Единой России", прошла в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.
В финальных играх приняли участие местные партийные отделения. В отборочном и региональном этапах приняли участие порядка тысячи членов и сторонников Партии.
По словам секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Дениса Москвина, нижегородские партийцы с воодушевлением восприняли идею проведения внутрипартийных спортивных соревнований.
"Это первое подобное мероприятие, но, судя по отзывам коллег, это замечательный способ отметить наш общий праздник - день рождения партии. Все наши партийцы: и участники спартакиады, и зрители очень воодушевленно отреагировали на нашу идею, максимально включились. И, конечно, тот командный дух, который чувствовался и на отборочных этапах, и в финале - он дорогого стоит", - сказал Денис Москвин.
Он также выразил уверенность, что проведение Спартакиады станет доброй традицией нижегородских партийцев ко дню рождения партии.
Состязания проходили в шести видах спорта: настольный теннис, дартс, плавание, шахматы, силовое троеборье, мини-футбол.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина отметила, что финальный этап Спартакиады прошел на очень высоком уровне.
"Некоторые участники показали результаты на уровне профессионального мастерства. Каждый проявил себя в тех видах спорта, которые ему ближе. Но всех объединил командный дух, все болели, переживали, радовались победам друг друга. Такие мероприятия сплачивают коллектив", - сказала она.
По итогам соревнований в общем зачете победу одержала команда местного отделения Партии Сергачского района, второе место - у Ленинского района Нижнего Новгорода, третье - у Первомайска.
В турнире по мини-футболу призовые места распределились следующим образом: первое место - у местного отделения Приокского района Нижнего Новгорода, команда Гагинского района заняла второе месте и на третьем месте - отделение Сарова.
"Получился яркий спортивный праздник для всех партийцев, все зарядились бодростью, позитивом, хорошим настроением. Сотни спортсменов Нижегородской области с энтузиазмом откликнулись на участие в Спартакиаде. Особенно отрадно, что наравне с нашими опытными товарищами в соревнованиях приняли участие наши молодые однопартийцы. Все местные отделения показали волю к победе, командный дух и высокую подготовку. Поэтому определить лидеров состязаний было непросто", - поделился впечатлениями по итогам соревнований секретарь местного отделения "Единой России" Канавинского района Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.
Команды, завоевавшие первые места в общем зачете и футбольном турнире, получили главный приз - путевки для всех участников в загородный Дом отдыха. Все призеры соревнований награждены памятными Кубками, медалями и грамотами "Единой России".
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