Нижегородская область и "ЛУКОЙЛ" намерены развивать инвестиционные проекты

Глеб Никитин в ходе переговоров с представителями ЛУКОЙЛа
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Нижегородская область и ПАО "ЛУКОЙЛ" намерены развивать инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Информацию о развитии сотрудничества с нефтяной компанией озвучил губернатор региона Глеб Никитин 3 декабря по итогам рабочей встречи с первым вице-президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадимом Воробьевым и гендиректором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андреем Богдановым.
Сейчас "ЛУКОЙЛ" реализует в Кстове Нижегородской области масштабный проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков. Инвестиции в объект составляют около 100 млрд рублей. Установку планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
"Мы очень довольны взаимодействием с компанией "ЛУКОЙЛ" и намерены развивать сотрудничество", - сказал Глеб Никитин.
"Это, прежде всего, касается инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Нижегородской области. Очень важен и вклад компании в реализацию культурных и социальных программ и проектов", - добавил губернатор.
Вадим Воробьев подчеркнул, что Нижегородская область находится в числе приоритетных регионов развития для компании "ЛУКОЙЛ".
"Между ЛУКОЙЛом и правительством Нижегородской области действуют Соглашения об экономическом и социальном партнерстве. Это предусматривает не только наращивание производства, но и развитие проектов защиты окружающей среды", - добавил он.
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