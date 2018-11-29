"Нижний Новгород входит в тройку моих любимых городов", - актер Антон Макарский Культура и отдых

Виктория и Антон Макарские в нижегородском храме Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

"Нижний Новгород входит в тройку моих любимых городов", - сказал актер Антон Макарский, который вместе с актрисой и супругой Антон и Викторией находится в Нижегородской области для съемок очередной серии телепроекта "Святыни России".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, к съемкам актеры приступили 3 декабря. Первый день супруги работали в Нижнем Новгороде. Утром съемочная группа побывала на канатной дороге, а затем - в нижегородском Кремле. Макарские прошлись по стене крепости и зашли в Пороховую башню.

После этого съемки продолжились в соборе Михаила Архангела, где находится прах Козьмы Минина.

"Нижний Новгород для меня уникальное место. В тройку любимых городов он точно входит. Может быть потому, что моя родина находится недалеко отсюда, я сам из Поволжья, из Пензы. Воздух здесь похож на тот, которым я дышал в детстве. Волга, Ока - невероятно красивые. Нижний Новгород для нас в этот приезд открывается совершенно с другой стороны", - сказал Антон Макарский.

В пресс-службе добавили, что развитие религиозного туризма - одна из задач Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным в качестве опорного плана развития региона.



"Такой телепроект хорошо работает на развитие туризма. Одно из ключевых наших задач – создание кластера "Арзамас - Саров - Дивеево", проект по созданию которого поддерживает федеральное правительство, а руководство Нижегородской области уделяет очень большое внимание созданию этого кластера", - отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алёхин.

Завтра, 4 декабря, съемки программы продолжатся в Дивееве. Затем супруги Макарские отправятся в Саров и в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь.

СПРАВКА:

Съемки телепередачи "Святыни России" проходят в рамках одноименного федерального проекта Ростуризма и Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму при поддержке Патриаршего совета по культуре.

Сюжет построен в формате паломнического тура актера театра и кино Антона Макарского и его супруги Виктории Макарской на автомобиле по регионам России. Ведущие проекта рассказывают телезрителям о православных святых местах, туристических особенностях территорий, на которых они расположены, транспортной логистике и возможностях размещения, монастырской и традиционной местной кухне.

Идея данного маршрута состоит в том, чтобы представить значимые храмы, часовни и монастыри, названные в честь общехристианских святых, т.е. живших до разделения христианства на православную и католическую ветви в 1054 году, и места хранения мощей и чтимых икон этих святых.

Проект "Святыни России" направлен на привлечение внимания российских и зарубежных туристов к расположенным на территории России памятникам религиозной культуры и объектам духовного наследия, на популяризацию России как интересного и привлекательного направления путешествий просветительского и паломнического характера для россиян и иностранных гостей.

В проекте участвуют 14 регионов: Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Псковская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Москва и Республика Карелия.

Каждому региону посвящена отдельная серия, продолжительностью 52 минуты.