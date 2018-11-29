Два сотрудника нижегородского центра соцобслуживания предстанут перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший директор и главный бухгалтер отдела социального обслуживания населения в одном из районов Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 4 декабря 2018 года.

По версии и следствия, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2017 года директор и главный бухгалтер ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" одного из районов города фиктивно трудоустроили работника и получали за него зарплату. Таким образом, они совершили хищение денежных средств из бюджета Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание за совершение указанного преступления - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.