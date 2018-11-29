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Происшествия

Пенсионерка погибла на пожаре в Сеченовском районе Нижегородской области 3 декабря

04 декабря 2018 09:16  [84] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Сеченовском районе Нижегородской области 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Красное поступило в МЧС в 08:06. В результате сгорел дом и надворная постройка на общей площади 44 кв. метра. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 90-летней хозяйки дома.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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