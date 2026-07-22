Уголовное дело завели на нижегородку за «резиновую» квартиру в Канавине Происшествия

В Нижнем Новгороде в доме на улице Лазо выявлен случай массовой фиктивной постановки на учет, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В квартире 60-летней горожанки были временно прописаны 14 иностранцев.

Как выяснили правоохранители, женщина действовала осознанно — за предоставление липовой регистрации она получила деньги. При этом заселяться в квартиру никто не планировал.

Возбуждены уголовные дела по 322.3 УК РФ (фиктивная поставка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Жительница Канавина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода.