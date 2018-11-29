Нижегородский зоопарк "Лимпопо" проведёт "День обезьян" 15-16 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" проведёт акцию "День обезьян" 15-16 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка 4 декабря.

Как сообщается в пресс-релизе, международный день обезьян празднуется 14 декабря. В зоопарке "Лимпопо" 15 и 16 декабря посетители, родившиеся в год обезьяны, получат скидку 50%.

Напомним, год обезьяны по восточному календарю отмечался в 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016 годах. Зоопарк просит посетителей при покупке билета со скидкой предъявлять паспорт, подтверждающий год рождения.