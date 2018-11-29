Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2018 12:26  [15] СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области
04 декабря 2018 11:38  [67] Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери
04 декабря 2018 09:16  [96] Пенсионерка погибла на пожаре в Сеченовском районе Нижегородской области 3 декабря
03 декабря 2018 17:14  [589] Более 40 руководителей органов МСУ Нижегородской области уволены в связи с утратой доверия
03 декабря 2018 12:10  [426] Mercedes сбил двоих мужчин на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 2 декабря
03 декабря 2018 11:32  [5609] Молодая девушка погибла в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 2 декабря
03 декабря 2018 10:26  [1551] Водитель ГАЗели арестован за "пьяное" ДТП со смертельным исходом в г.о. Бор Нижегородской области
03 декабря 2018 10:07  [294] Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Володарском районе Нижегородской области 2 декабря
03 декабря 2018 09:06  [190] Полицейские задержали жителя Арзамаса Нижегородской области по подозрению в краже чугунного забора
01 декабря 2018 13:26  [1839] СУ СК организовало доследственную проверку по информации об угрозах коллекторов об убийстве малолетних детей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери

04 декабря 2018 11:38  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 4 декабря 2018 года.

Согласно информации, в конце августа – начале сентября 2018 года 25-летняя местная жительница, злоупотребляющая алкоголем, систематически избивала свою мать, пытавшуюся убедить дочь вести нормальный образ жизни. "Она неоднократно била родительницу по лицу и спине, толкала, сдавливала шею, ударяла головой о деревянную дверь, оскорбляла и желала смерти, причиняя тем самым физические и психические страдания", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев). Вину обвиняемая признала.

Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Отмечается, что женщина ранее была судима за кражу.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph