Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери Происшествия

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Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 4 декабря 2018 года.

Согласно информации, в конце августа – начале сентября 2018 года 25-летняя местная жительница, злоупотребляющая алкоголем, систематически избивала свою мать, пытавшуюся убедить дочь вести нормальный образ жизни. "Она неоднократно била родительницу по лицу и спине, толкала, сдавливала шею, ударяла головой о деревянную дверь, оскорбляла и желала смерти, причиняя тем самым физические и психические страдания", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев). Вину обвиняемая признала.

Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Отмечается, что женщина ранее была судима за кражу.