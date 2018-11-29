Депутаты Думы Дзержинска организовали для детей конкурсы рисунков и елочных украшений в преддверии Нового года Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области организовали для детей конкурсы рисунков и елочных украшений в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Конкурсы пройдут на округах у депутатов Евгения Минервина, Сергея Попова, Дениса Савинова, Сергея Елизарова и Алексея Сенина.

В пресс-службе пояснили, что конкурс на новогоднее украшение "Нарядим ёлку вместе" будет проходить на округе №32, депутатом по которому является Евгений Минервин, пройдет уже в третий раз. Участники конкурса могут принести свои поделки в приемную депутата (ул. Окская набережная, 15), в административные здания в поселках Бабино и Гавриловка, в библиотеку в Петряевке.

Оцениваться работы будут по номинациям: "Лучшая индивидуальная работа"; "Лучшая совместная работа" и специальная номинация от группы 32-го округа в социальной сети "ВКонтакте" - "Приз зрительских симпатий", где можно проголосовать на странице округа №32 в Дзержинске. Там с 18 по 23 декабря пройдет голосование за лучшую работу (по количеству лайков).

Подведение итогов конкурса запланировано на 24 декабря. Награждение победителей состоится на традиционном окружном новогоднем празднике с Дедом Морозом и фейерверком.

На округе №30, депутатом по которому является Денис Савинов, также состоится новогодняя акция "Игрушка на елку во дворе!". На конкурс, для участия в котором приглашаются дети и их родители с округа №30, принимаются ёлочные украшения и игрушки из непромокаемого материала, сделанные ребенком самостоятельно или вместе с родителями (один ребенок - одна игрушка).

Поделки принимаются с 3 по 19 декабря. Фото принятых работ будут размещаться в сети "ВКонтакте" в фотоальбоме "Игрушка на елку во дворе".

С 12 по 21 декабря будет организовано голосование в социальной сети "ВКонтакте", 22 декабря в 12.30 и 14.00 – подведение итогов в номинации "Приз зрительских симпатий" по результатам голосования в социальной сети "ВКонтакте" на новогодних праздниках во дворах округа, а 17 января авторы лучших ста работ будут приглашены на спектакль "Дорога в Вифлеем" в театре кукол.

К доброй новогодней традиции проводить конкурсы для детей присоединился в этом году депутат по округу №35 Сергей Елизаров. По инициативе депутата на округе дан старт конкурсу на лучшее елочное украшение. Игрушки и украшения с указанием номера телефона участника принимаются в приемной депутата по 20 декабря.

Награждение авторов самых лучших работ с вручением им подарков состоится 22 декабря на празднике во дворе дома №7 по ул. Островского.

Также уже в третий раз конкурс на лучшее новогоднее украшение пройдет среди учеников начальных классов школ №№5 и 7, которые расположены на округе Сергея Попова (округ №27). Игрушки можно принести в школы до 19 декабря. Подведение итогов состоится 20 декабря. Авторы лучших работ будут поощрены сладкими подарками.

На округе депутата Алексея Сенина (округ №11) на прошлой неделе завершился прием работ на конкурс детских рисунков "Новогоднее чудо". Ребята активно участвовали в конкурсе. Всего в приемную депутата поступило 130 рисунков. С 5 декабря на странице депутата в социальной сети "ВКонтакте" стартует голосование за лучшие работы (по количеству лайков).

Победителей конкурса пригласят на спектакль "По щучьему веленью" в театр кукол, где депутат их лично поздравит с победой в конкурсе и вручит новогодние подарки.