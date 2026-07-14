Режим повышенной готовности ввели возле аварийного дома в Канавине

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Власти Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности на территории Канавинского района. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Решение принято в связи с аварийным состоянием дома № 45 на улице Долгополова и угрозой жизни и здоровью жителей. Речь идет о двухэтажном многоквартирном деревянном здании, построенном в 1916—1917 годах. Оно расположено рядом с Канавинским рынком.
Режим действует с 19 июня. Его зона установлена в границах здания.
Администрации Канавинского района поручено уведомить собственников и нанимателей квартир о введении режима. Управляющей компании ООО «ГУД» рекомендовано проинформировать жителей о сложившейся ситуации, подготовить списки граждан для расселения и передать их в районную администрацию.
Также компании предстоит принять меры по закрытию контура здания и инициировать отключение дома от электро- и газоснабжения, направив соответствующие обращения ресурсоснабжающим организациям. Инженерные коммуникации также должны быть отключены.
Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности возле дома №4 по улице Вокзальной в Канавине, в котором жил дядя Горького.
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