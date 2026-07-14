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Общество

Исторический дом на Шевченко в Нижнем Новгороде встроят в элитный жилой проект

14 июля 2026 13:33 Общество
Исторический дом на Шевченко в Нижнем Новгороде встроят в элитный жилой проект

Фото: Max-канал Егора Полякова

В Нижнем Новгороде определена дальнейшая судьба дома №5 на улице Шевченко. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».

Напомним, двухэтажный деревянный дом 1901 года постройки купил на торгах специализированный застройщик «ННДК» за 16,3 млн рублей при начальной цене 7,2 млн. Здание площадью 147,4 кв. м не имеет статуса объекта культурного наследия, однако относится к исторически ценным градоформирующим объектам.

Он расположен в границах охранной зоны ОКН «Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева» 1913 года и находится рядом с ИТ-кампусом «Неймарк».

В «АСИРИС» отметили, что у компании есть лицензия на сохранение объектов культурного наследия. Ранее она провели реставрацию ОКН регионального значения «Усадьба Гусевых» (ул. Славянская, 6/49).

По словам руководителя «СЗ „ННДК“» Михаила Иванова, дом будет ревитализирован и интегрирован в уже одобренную региональными властями концепцию развития квартала.

«Дом на улице Шевченко, 5 станет частью большого комплексного проекта с новым строительством и реставрацией ОКН», — отметил он.

Михаил Иванов добавил, что ранее компания также выкупила расположенный поблизости объект культурного наследия регионального значения. Сейчас завершается разработка проекта его реставрации. На проведение работ по сохранению ОКН у инвестора есть три года.

«После реализации всех планов в границах улицы Шевченко появится комплекс элитного жилья или апартаментов. Исторические дома будут встроены в концепцию проекта», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года «Регнедвижимость» продала инвесторам 13 исторических зданий для их дальнейшей реставрации.

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Теги:
ОКН Реставрация Строительство
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