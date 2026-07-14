Нижегородцы могут заправиться два раза подряд на одной АЗС Общество

Фото: Александр Воложанин

Соблюдение ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях контролируется с помощью программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, отвечая на наиболее частые вопросы жителей о продаже бензина в сложившейся ситуации.

В региональном правительстве пояснили, что кассовая система не позволяет оформить покупку топлива сверх объема, установленного сетевой организацией.

При этом повторно заехать на ту же АЗС на одном и том же автомобиле разрешается. Однако, если на заправке образовалась очередь, водителю придется вновь ее отстоять.

В настоящее время действует лимит по отпуску бензина: на заправках «Лукойла» — не более 40 литров АИ-92, 95 и 100 в одну машину. В канистры на АЗС этой сети не наливают. «Газпромнефть» отпускает лишь 30 литров и столько же в канистры. «Татнефть» также продает не больше 30 литров в машину и не больше 20 литров в канистру. Что до дизеля, то на указанных выше заправках действует лимит 60 литров в городской черте и 200 литров на трассе.

Напомним, что заправиться без очереди имеют право инвалиды I и II групп, а также на водители, которые перевозят детей-инвалидов.

Также мы рассказывали, что систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области.