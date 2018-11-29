"После внедрения "Бережливых технологий" мы рассчитываем на повышение эффективности производства на 20–30%", - Максим Клочай Бизнес

Максим Клочай

Генеральный директор ПАО "Русполимет" Максим Клочай в интервью "Коммерсанту" рассказал, в каком направлении будет развиваться предприятие после масштабной модернизации производства, за счет чего планируется расширить экспортные поставки продукции и зачем строится новый медицинский центр

— На "Русполимете" в течение десяти лет шла масштабная модернизация производства. Сейчас она завершилась, какие направления развития станут для предприятия приоритетными?

— Начиная с 2007 года в масштабную модернизацию производства "Русполимета" инвестировано более 10 млрд рублей. Она коснулась практически всех производств, действующих на тот момент, кроме того, были созданы новые. Например, почти с нуля была создана выплавка специальных сталей и сплавов. Для кольцепрокатного производства было приобретено и установлено новое оборудование, модернизировано старое. Производство кольца остается основным видом деятельности завода.

Тем не менее, дальнейшие перспективы и стратегия развития завода связаны с поставкой готовых компонентов на рынок. Если раньше это были в основном заготовки, то в 2018 году были сделаны шаги, чтобы поставлять потребителю готовые к сборке детали. Для реализации данного проекта мы последовательно наращиваем мощности по глубокой механической обработке под потребности заказчика.

— Кто является ключевыми партнерами "Русполимета"?

— Одними из основных наших потребителей являются предприятия "Росатома". Продукция "Русполимета" участвует практически во всех проектах, связанных со строительством атомных станций за рубежом. Кроме того, завод тесно сотрудничает с Объединенной двигателестроительной корпорацией — это стратегический партнер. Также традиционными партнерами завода являются крупные машиностроительные предприятия. Что касается экспорта, то у предприятия есть традиционные партнеры в Канаде и Европе.

— Прошлый год был успешным для предприятия. Как вы оцениваете результаты текущего года?

— В текущем году мы планируем увеличить объем производства на 15% по сравнению с 2017 годом. В этом году мы брались почти за все возможные заказы, что позволило увеличить номенклатуру выпускаемой продукции и расширить географию поставок. Думаю, что в 2019 году мы также подрастем на 15–20%. Мы всегда были больше прокатчиками, но сейчас для нас приоритетом становится спецметаллургия. Были, конечно, проблемы с освоением материалов, но уже сейчас можно отметить, что предприятие вышло на высокий уровень производства и применения различных марок стали и сплавов в дальнейшем переделе, в том числе и для поставок на экспорт.

— "Русполимет" активно сотрудничает с ООО "Завод вакуумной металлургии" и ООО "Гранком". Как выстроена кооперация с этими предприятиями?

— Завод вакуумной металлургии — это совместный проект "Русполимета" и группы "Тинвест" (содружество независимых поставщиков титана и производителей оборудования). Предприятия объединили знания и компетенции, чтобы создать небольшое, но эффективное производство на нашей производственной площадке. Проект, инвестиции в который составили около 800 млн рублей, планируется запустить в начале 2019 года. На установленном оборудовании сейчас проходят горячие испытания.

"Гранком" же входит в группу компаний ПАО "Русполимет" и расположен также на промплощадке нашего предприятия. Порошковая металлургия — тема очень актуальная в России: почти все, что связано с порошковой металлургией, поставляется из-за рубежа. Запуск производства на "Гранкоме" ожидается в конце первого — начале второго квартала 2019 года.

Кооперация компаний позволит использовать полученные на новых заводах материалы в дальнейшем переделе ПАО "Русполимет".

— Сейчас к промышленным предприятиям все чаще применяется термин "бережливые технологии". Ваше предприятие уже активно включилось в эту программу. Какого эффекта от внедрения бережливых технологий ожидаете?

— В этот проект "Русполимет" вошел в конце 2017 года, полномасштабно он стартовал во второй половине января 2018 года. Идея подразумевает постоянное, непрерывное улучшение производственных процессов, поэтому сказать, что проект когда-то закончится, нельзя: всегда найдется, что улучшать и оптимизировать. На предприятии сформирована команда из молодых амбициозных специалистов, которые в рамках проекта прошли обучение и делятся знаниями с другими. В процесс втягивается и производственный персонал, в частности, проводится обучение мастеров, им также преподаются основы и инструменты бережливого производства. Параллельно мы ведем работу с нашим металлургическим колледжем, поскольку считаем, что этот предмет должен появиться в числе преподаваемых. Необходимо, чтобы ребят еще в колледже начинали готовить к тому, что их ждет на заводе.

Исходя из опыта крупных предприятий и корпораций, результат от этих внедрений должен появиться через два года. Мы рассчитываем на повышение эффективности производства на 20–30%.

— В ближайшие месяцы "Русполимет" должен осуществить переход на информационную систему SAP. Как продвигается процесс?

— Предприятие идет в графике, хотя внедрение проходит и не без трудностей. Пришлось приложить определенные усилия, чтобы переформатировать сознание людей, поскольку что-то новое иногда встречает негатив и сопротивление. В целом, думаю, нам удалось заинтересовать людей. Продуктивный старт запланирован на 1 января 2019 года, а уже со второго января сотрудники выходят на работу и начинают вносить в систему огромную по объему информацию, чтобы после новогодних праздников все заработало как надо. Так что в следующем году новогодних каникул на заводе не будет.

— "Русполимет" участвует в программе развития моногородов. Что именно делается по этой программе?

— У завода есть проекты по совместной работе с органами местного самоуправления: "Русполимет" участвует в различных проектах по благоустройству, финансирует озеленение парков и скверов. Руководство предприятия и сотрудники хотят сделать Кулебаки уютным и комфортным городом. Завод помогал в масштабной реставрации памятника архитектуры регионального значения, на площадях которого располагается историко-краеведческий музей, и продолжает поддерживать его материально-техническую базу. Мы оказываем финансовую поддержку спортивным секциям. В частности, спонсируем секцию греко-римской борьбы, где юные борцы показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. Кроме того, в рамках профориентационной деятельности мы приобрели экспонаты и открыли на базе Кулебакского металлургического колледжа интерактивный музей науки "Эйнштейниум", где собраны оптические иллюзии, чудеса акустики и гравитации. Там можно познакомиться с законами механики и магнетизма, окунуться в увлекательный мир науки.

Еще одним социальным проектом предприятия станет создание в Кулебаках медицинского центра. В маленьких городах всегда существует дефицит кадров. Наша задача — создать медицинский центр, где в первую очередь будут в обязательном порядке проходить обследование работники завода, чтобы на ранних стадиях выявлять и потом оперативно лечить заболевания. При этом центр будет доступен всем жителям города.

— Не так давно "Русполимет" открыл свое первое иностранное представительство. Как идет его работа и как на сегодня оценивается экспортный потенциал предприятия?

— В целом доля экспорта в общем объеме выручки "Русполимета" составляет около 10%, мы рассчитываем довести этот показатель до 30% в ближайшие два-три года. У предприятия есть понимание, в каких направлениях развиваются клиенты, и в связи с этим мы подстраиваемся под них, чтобы производимые нами продукты были востребованы. Что касается нашего представительства в Дюссельдорфе, то его открытие было своевременным решением. Сотрудники, которые теперь работают ближе к иностранным клиентам, находятся в более тесном контакте с ними. Благодаря этому растут объемы поставок, новые виды продукции выпускаются по западным стандартам. По некоторым из них уже проведена сертификация. Работы у сотрудников представительства много, уже появляются просьбы увеличить штат офиса, поэтому перспективы работы компании оптимистичны.