"Мы намерены через некоторое время сами сформировать российский рынок порошковой металлургии", - Артём Максимов Бизнес

Артём Максимов

Руководитель компании "Гранком" Артем Максимов рассказал в интервью "Коммерсанту" о том, как в России создается рынок порошковой металлургии и как отечественный производитель планирует закрывать потребности отечественной и зарубежной промышленности в аддитивных технологиях.

— Артем Андреевич, расскажите о том, как появился "Гранком". На какой сегмент рынка ориентировано ваше предприятие?

— Компания "Гранком" выделилась как дочернее предприятие "Русполимета" в августе 2013 года. ООО "Гранком" специализируется на переработке лигатур, ферросплавов и производстве изделий из тугоплавких материалов (молибден, ванадий, вольфрам, ниобий, хром и другие). Сегодня кроме выпуска традиционной продукции компания развивает производство порошковой металлургии, за которой, по словам многих экспертов, будущее всего отечественного машиностроения.

Собственно говоря, ради нового направления "Гранком" и создавался: производство металлических порошков и гранул станет крупнейшим проектом на площадке "Русполимета" и знаковым проектом для России.

С июня 2018 года на территории ПАО "Русполимет" возводится новый комплекс по изготовлению специальных порошков и гранул. Тогда же состоялась и торжественная церемония закладки капсулы с грамотой о начале строительства данного комплекса, в которой приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай. Этот проект реализует ООО "Гранком" совместно с ПАО "Русполимет" при поддержке федерального Министерства промышленности и торговли.

Порошковая металлургия — технологическое направление, которое одновременно решает задачи эффективного производства высококачественных прогрессивных изделий и получения материалов с новыми свойствами. Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране производится менее 1% от мирового объема этого вида продукции. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Поэтому строящееся производство — это стопроцентное импортозамещение. "Гранком" планирует выпускать металлические порошки как для дальнейшего передела в ПАО "Русполимет", так и для сторонних заказчиков. Металлопродукция, изготовленная из этих материалов, будет востребована в авиационной промышленности, машиностроении и топливно-энергетическом комплексе. Современное производство на промплощадке "Русполимета" будет запущено в мае 2019 года, но уже сейчас к нему проявляют интерес многие российские и зарубежные промышленные компании.

— Почему за порошковой металлургией будущее?

— Металл, полученный технологиями порошковой металлургии, имеет лучшие характеристики в отличие от литых металлов. Например, порошковый быстрорез, который будет одним из направлений нашего производства, позволяет изготовить режущий инструмент со стойкостью металла в несколько раз выше, чем при традиционной выплавке.

Во-вторых, при производстве готовых изделий из порошков снижаются расходные коэффициенты как у заготовки, так и у конечного продукта, поскольку для получения готовых изделий требуется минимальная механическая обработка. При такой технологии можно сразу создать необходимую форму заготовки, заполнить ее порошком, спечь в газостате и получить изделие, максимально близкое к конечному. Не нужно вырезать из заготовки необходимый профиль — соответственно, снижается расход металла и увеличивается производительность. Снижение расходного коэффициента, в свою очередь, ведет к снижению цены готового продукта для конечного потребителя.

— На каком этапе находится реализация проекта?

— Мы уже построили один цех, в котором установили второй газостат шведской фирмы ASEA с уникальными, очень высокими параметрами спекания. Агрегат будет использоваться для изготовления специзделий. Кроме этого есть еще один, ранее установленный большой газостат.

Закончены строительные работы здания и под производственный комплекс, где в настоящее время ведутся фундаментные работы под монтаж оборудования. Договор на поставку оборудования был заключен в мае 2017 года, и в декабре 2018-го фирма-производитель начнет его отгрузку в наш адрес. Планируем, что до конца января 2019 года все агрегаты поступят на предприятие, и с февраля начнем их монтаж.

— Какие технологические линии планируются в новом комплексе?

— В новом комплексе планируются три технологические линии. Первая линия — оборудование для получения порошка различных марок сталей, в том числе быстрорежущих марок сталей методом газового распыления; вторая линия — оборудование для получения порошка жаропрочных материалов; третья линия — оборудование для получения титанового порошка.

— Когда рассчитываете выйти на промышленные мощности?

— Если у нас все будет хорошо, а мы в этом не сомневаемся, планируем пройти горячие испытания во втором квартале будущего года и к концу квартала начать промышленное производство.

— Для освоения новых технологий требуется немалое количество вложений. Каков объем инвестиций реализуемого проекта?

— Изначально мы планировали, что на строительство комплекса будет потрачено около 1,2 млрд рублей. На сегодняшний день с учетом заемных средств израсходовано около 1 млрд рублей. Основные инвестиции сделаны, осталось подготовить цех, смонтировать основные агрегаты и закупить вспомогательное оборудование.

— А научная база технологий тоже приобреталась за рубежом или это ваши наработки?

— Нашу научную базу можно назвать компиляцией. Мы вместе с иностранным оборудованием приобрели и технологию, которую выбирали, вникая во все тонкости процесса. Кроме того, технические специалисты "Гранкома" обладают уникальными профессиональными компетенциями и глубоко разбираются в данном вопросе.

— Как оцениваете потенциал порошковой металлургии в мире сегодня?

— На самом деле, потенциал порошковой металлургии огромный. Недавно были на конгрессе по порошковой металлургии в Испании, где открыли для себя новые продукты, которые раньше даже не рассматривали. Мы сейчас четко понимаем, куда и как будем двигаться. Порошковая металлургия внедряется повсеместно — в машиностроении, энергетике, автомобилестроении. Сейчас активно взаимодействуем с компанией "Газпром" в рамках программы импортозамещения. "Газпром" использует продукцию европейской порошковой металлургии, мы прорабатываем технологию ее производства в России.

— Нацелена ли компания "Гранком" на зарубежные рынки?

— Да, мы понимаем, что для тех мощностей, которые мы устанавливаем, отечественный рынок еще не полностью готов, поэтому планируем выход на экспортный рынок со своей продукцией. Но думаю, что через некоторое время мы сами сформируем российский рынок, донесем до потенциальных потребителей, что порошковая металлургия перспективна и выгодна.

— Компания "Гранком" этой осенью совместно с "Русполиметом" принимала участие в нескольких выставках, в том числе в "Металл-Экспо". Какие предварительные деловые контакты и договоренности были достигнуты?

— Компания "Гранком" впервые была представлена как самостоятельный участник на выставке "Импортозамещение" в сентябре этого года. Прошедший форум оказался для нас очень интересным и важным. Во-первых, мы показали себя и свою продукцию, как традиционную, так и опытные изделия из металлических порошков и гранул (прутки, полосы, заготовки для режущего инструмента). Во-вторых, посмотрели на других участников, приобрели необходимый выставочный опыт в преддверии крупной международной промышленной выставки "Металл-Экспо", которая прошла в середине ноября в Москве, где мы провели несколько перспективных переговоров, касающихся новой производственной технологии. Экспозиционная работа показала заинтересованность посетителей обеих выставок в сотрудничестве с нашей компанией, что вселяет уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении.