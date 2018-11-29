Депутат Думы Дзержинска Олег Корпатенков предложил в качестве арт-объекта создать граффити на одной из улиц города Общество

Депутат Думы Дзержинска Олег Корпатенков предложил в качестве арт-объекта создать граффити на одной из улиц города Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутат Думы Дзержинска Нижегородской области по округу №13 Олег Корпатенков выступил с инициативой создать новый арт-объект - расписать граффити-сюжетами стену вдоль тротуара на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Граффити в Дзержинске можно увидеть в разных районах города. В старой части города стены некоторых домов энтузиасты украсили портретами исторических личностей, по улицам жителей перевозит троллейбус, оформленный в сите граффити, на улице Попова входные группы дома №36 также расписаны граффити.

Олег Корпатенков предложил преобразовать стену вдоль тротуара в Свято-Тихоновском проезде. Сейчас идет процесс обсуждения идеи рисунка. Возможно, будет создан сюжет на тему Дня Победы, и само изображение появится на сооружении ближе к 9 Мая.

В социальной сети "ВКонтакте" заработала группа "OKRAШENO Дзержинск", в которой предлагается обсудить проект.

Депутат ждет предложений по росписи стены от дзержинцев, готовых поучаствовать в этом проекте.