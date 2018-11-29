"Транскузмаш" к концу первого года деятельности планирует выйти на выпуск 750 аппаратов в месяц", - Леонид Руденко Бизнес

Генеральный директор НПП "Транскузмаш" Леонид Руденко рассказал в интервью "Коммерсанту", какие новинки готовит компания для вагоностроительных предприятий России и как нанотехнологии могут использоваться при строительстве вагонов.

— Леонид Владимирович, расскажите, как на площадях "Дробмаша" появилось новое предприятие?

— Научно-производственное предприятие "Транскузмаш" начало свою работу на площадке выксунского производителя дробильно-сортировочного оборудования "Дробмаш" в 2016 году. Сейчас продукция кузнечно-прессового производства идет в основном на комплектацию машин, выпускаемых "Дробмашем": это свободная ковка на молотах усилием от одной до трех тонн, объемная горячая штамповка, холодная штамповка, рубка, гибка, нарезание резьбы для специальных болтов и многое другое, а также изделий для ВПК (ПАО "Завод корпусов") и ООО ВЛЗ (Выксунский литейный завод).

— В середине 2016 года "Транскузмаш" приступил к реализации проекта по созданию поглощающего аппарата (демпфирующее устройство при соударении вагонов) для грузовых железнодорожных вагонов. Расскажите об этом проекте.

— Специалистами предприятия совместно с железнодорожными институтами Российской Федерации и Украины (АО ВНИИЖТ, ГСКБВ им. В. М. Бубнова) произведен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и испытаниям поглощающего аппарата пружинно-фрикционного типа АПМК-120-Т1. Совместно со специалистами Выксунского литейного завода доработана конструкция отливки "Корпус" для поглощающего аппарата, совместно с ООО "НПЦ "Пружина" (г. Ижевск) разработаны по нанотехнологиям пружины из высокотехнологичной марки стали, специально для нашего поглощающего аппарата фирмой "Регион-С" изготовлены уникальные металлокерамические пластины с высоким коэффициентом трения.

Проведенные предварительные работы и испытания позволили ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ" принять участие в конкурсе комплексных инвестиционных проектов, проводимых Минпромторгом РФ в рамках программы "Импортозамещение". В конце 2016 года ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ" получена субсидия на реализацию комплексного инвестиционного проекта "Организация производства поглощающего аппарата АПМК-120-Т1".

Благодаря полученной поддержке, в 2017 году ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ" приступило к активной реализации комплексного инвестиционного проекта. Выполнен большой объем работ по внедрению энергосберегающих технологий и комплексному учету энергоресурсов, что позволило снизить себестоимость изготавливаемой продукции на 12%. Для подготовки к выпуску нового продукта — поглощающий аппарат АПМК-120-Т1 — подобрано и приобретено новое высокотехнологичное оборудование для всех производственных циклов, начиная от нарезки заготовки и заканчивая испытанием аппарата после сборки. Так, приобретен ленточнопильный комплекс с ЧПУ (пр-во Германия), позволяющий обеспечить точную нарезку заготовки (прокат) в автоматическом режиме. Кроме того, закуплена установка индукционного нагрева с автоматической подачей заготовки для нагрева заготовки перед штамповкой, которая спроектирована и изготовлена в Екатеринбурге специально для ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ". Для проведения высококачественной термической обработки деталей после штамповки организован термический участок. Специалистами завода НАКАЛ, г. Солнечногорск, спроектировано и изготовлено термическое оборудование (шахтные печи для закалки и отпуска, закалочная ванна со специальной закалочной жидкостью). Спроектирована и изготовлена специальная штамповая оснастка для изготовления пяти типов деталей методом горячей объемной штамповки. Для приварки к изготовленным деталям аппарата специальных металлокерамических пластин с повышенным коэффициентом трения организован сварочный участок. Приобретены полуавтоматические сварочные аппараты немецкого производства. Совместно с конструкторами ЗАО "Дробмаш" спроектировано оборудование для сборочного участка. Также на ЗАО "Дробмаш" изготовлено четыре автоматических конвейера для линии сборки. Изготовлена и смонтирована специальная установка для испытания поглощающих аппаратов "Копер вертикальный". Для контроля качества изготавливаемой и поставляемой продукции на всех этапах производства закуплены специальные средства измерений, отремонтированы и восстановлены существующие.

— На какой стадии находится проект? Когда планируете выйти на полную мощность?

— В настоящее время созданы мощности для производства 500 аппаратов ежемесячно. В соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта к 2021 году объем выпуска необходимо увеличить до пяти тысяч аппаратов ежемесячно, также в 2018–2021 годах планируется создание не менее 60-ти высокотехнологичных рабочих мест.

Для успешной реализации проекта и достижения запланированных показателей планируется расширение производства. Также необходимо приобретение дополнительного оборудования.

В соответствии с требованиями РЖД поглощающий аппарат АПМК-120-Т1 прошел все сертификационные испытания, получено заключение о готовности производства к выпуску. Получен патент на полезную модель. Получен сертификат соответствия аппарата требованиям регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ЕАС). ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ" присвоен условный номер клеймения предприятия-изготовителя аппаратов поглощающих и их корпусов. Аппарат включен в международный классификатор поглощающих аппаратов.

— В чем преимущества ваших поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов?

— Новый подход к конструкции поглощающего аппарата фрикционного типа, применение наноструктурированной пружины с учеными и специалистами ООО "НПЦ "Пружина" из высокотехнологичной марки стали, изготовлены уникальные металлокерамические пластины с высоким коэффициентом трения, выдерживающие колоссальные нагрузки при соударении вагонов в условиях максимально высоких и низких температур.

Комплектующие изделия изготавливаются на нашем производстве на штамповочных молотах с подготовкой нагрева заготовки на индукционном нагревателе, что позволяет четко контролировать качество заготовки, поступающей на термообработку в собственных шахтных печах. Весь технологический цикл термообработки контролируется компьютером и принимается на специальном новом контрольном инструментарии.

Для этого мы провели большую работу в научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта на полигоне в городе Щербинке, на Алтае, в научно-испытательном центре. Специалисты этих предприятий внесли громадный вклад в совершенствование конструкции поглощающего аппарата, который сегодня имеет преимущества перед иностранными аналогами продукции.

— Когда заказчики смогут ознакомиться с новой продукцией?

— 10 декабря состоится презентация первой сборки поглощающих аппаратов, на которую приглашены представители потенциальных заказчиков, комплектовщиков нашей продукции. Нами поданы заявки в Объединенную вагонную компанию на 2019 год. Ведем переговоры с заказчиками из Казахстана, Грузии, Белоруссии, Вильнюсским локомотивным депо и другими предприятиями. К концу первого года мы выйдем на выпуск 750 аппаратов в месяц.

При усиленной реализации проекта и с помощью средств Фонда развития промышленности к концу 2019 года будут созданы мощности 2,5 тысячи аппаратов в месяц. На 2021 год — пять тысяч аппаратов в месяц, это увеличение мощностей производства в 10 раз.

Кроме того, сейчас разрабатывается линейка поглощающих аппаратов не только для грузовых вагонов, но и для пассажирских и наливных вагонов-цистерн. Эти две задачи являются для нас приоритетными.