"Объем инвестиций во второй этап программы развития ВЛЗ оценивается в 100–130 млн рублей", - Юрий Бобков Бизнес

Юрий Бобков

Директор Выксунского литейного завода (ВЛЗ) Юрий Бобков рассказал в интервью "Коммерсанту", почему российским предприятиям больше не нужно заказывать литейную продукцию в Китае, каковы перспективы этого сектора рынка в России и конкурентна ли продукция отечественных металлургов по сравнению с западными аналогами.

— Еще несколько лет назад Выксунский литейный завод входил в состав ЗАО "Дробмаш", но затем было принято решение выделить его в самостоятельное предприятие. Какие цели преследовало это решение и удалось ли их достичь?

— Действительно, до 2015 года Выксунский литейный завод входил в структуру "Дробмаша", но позже был выделен в самостоятельный бизнес. Задача, которую поставил собственник, — увеличить валовый доход, повысить качество продукции, реализовать собственные социальные программы и повысить заработную плату сотрудникам. В частности, за это время на предприятии была внедрена производственно-управленческая программа just in time (точно в срок), которая уже дает свои результаты. Ее основа в том, что все материалы должны приходить на предприятие точно в срок и сразу поступать на производственные участки. На сегодня завод почти не имеет складских запасов, все основные и вспомогательные материалы сразу идут в производство. Проведены переговоры с поставщиками и перевозчиками, которые теперь работают на наших условиях.

Кроме того, на заводе проведена частичная модернизация основного оборудования, переобучен персонал, полностью изменилась система управления качеством и контроля производства, перенаправлены логистические потоки, повышены требования к качеству отливки. За 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск продукции вырос в 2,5 раза, производительность труда — на 68%. Я как руководитель предприятия планировал, что производительность вырастет на 30%, но хорошая и слаженная работа нашей команды дала больший результат. В 2019 году мы должны увеличить производительность труда еще на 20%, заработную плату — на 15%.

— Как дальше будет развиваться предприятие?

— Мы готовимся приступить к выполнению второй части программы и разрабатываем бизнес-проект, который в ноябре представим на согласование собственнику предприятия. Предстоящая модернизация предусматривает дополнительное обновление основного оборудования — смесителей, кранового хозяйства, термических печей. По нашим расчетам это должно привести к увеличению объемов производства. Для реализации этих мероприятий завод рассчитывает получить субсидии в Фонде развития предпринимательства. Объем инвестиций во второй этап программы развития завода оценивается в 100–130 млн рублей.

— Производственные площади при этом будут расти?

— Мы сторонники того, чтобы работать на существующих площадях, увеличивая объемы выпуска продукции. Расчеты показывают, что это вполне возможно. Часть приобретаемого оборудования будет устанавливаться взамен того, что работает сейчас, новое оборудование будет интегрироваться в существующую технологическую цепочку. Сегодня на заводе применяется достаточно хорошая технология, под которую и будет адаптировано это оборудование. В настоящее время выход годного металла составляет от 62% до 70%, тогда как в России очень хорошим результатом считается уровень в 60%, в Европе — 65%. Поэтому я могу смело констатировать, что российские металлурги работают лучше европейских коллег.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы рынка литейной продукции на ближайшие несколько лет и как планируете встраиваться в этот процесс?

— Рынок литейной продукции нестабилен, на него влияют политическая ситуация, спад спроса, колебание курсов валют. А основной объем нашей продукции идет на внутренний рынок — завод только выходит на экспортные поставки. Предприятие только начало работать с Белоруссией, прорабатывается возможность поставок в страны Юго-Восточной Азии, в частности на китайский рынок. Стабилизация наступит, когда придет понимание, сколько будут стоить энергоресурсы, материалы, которые в основном приобретаются за рубежом, комплектующие. К примеру, с мая по август цена на металлолом на внутреннем рынке выросла на 21%. После того, как были введены ограничения на поставки металлолома на экспорт, цена снизилась. Это дало возможность российским производителям немного вздохнуть. Мы выходим из этой ситуации, повышая качество продукции и увеличивая объемы производства. Так, в марте 2018 года мы заместили экспорт для крупной компании, которая раньше заказывала отливку в Китае, налаживаем производство аналогичной продукции. Мы встроились в процесс замещения импорта: к нам обратился целый ряд компаний, поставляющих свою продукцию для нужд РЖД. В итоге в этом году выпуск продукции для нужд РЖД на заводе вырос вдвое. Сейчас разрабатываются два новых конструктивных аппарата для РЖД, и у нас уже есть заказы на эту продукцию.

Кроме того, у нас есть предложения по дальнейшей работе с предприятиями атомной отрасли. В частности, мы начали сотрудничество с одной из компаний, которая поставляет импортную отливку предприятиям атомной промышленности. С участием представителей этой компании мы провели экспериментальные работы и получили хорошие отзывы по полученным образцам. Теперь они хотят разместить у нас заказы на отливку, которую раньше закупали в Испании.

— Вы упомянули о том, что параллельно с развитием производства предприятие реализует ряд социальных программ. Что это за программы?

— Одна их этих программ связана с экологией — завод решил избавиться от устаревших систем газоочистки. Нами был разработан проект, в соответствии с которым новые очистные должны были заработать к концу 2018 года, но мы существенно сократили сроки и уже в июне запустили новые газоочистные сооружения. Степень очистки увеличилась в 10 раз. Если раньше в наших выбросах содержание вредных веществ превышало нормативные ПДК, то сегодня завод получил положительное заключение Роспотребнадзора: превышений ПДК нет.

Для работников предприятия действует программа по компенсации платы за проезд к месту работы и обратно. Ну и конечно же, мы повысили среднюю заработную плату, выполнив все обязательства, взятые на себя по условиям коллективного договора.