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Происшествия

Трамвай сбил женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 3 декабря

04 декабря 2018 15:42  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвай сбил женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:40 на пр. Молодежном, 29. Согласно информации, 33-летний водитель трамвая №417 совершил наезд на женщину, стоявшую в непосредственной близости от трамвайных путей. Отмечается, что стаж вождения водителя трамвая составляет восемь месяцев.

В результате 54-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, госпитализация не потебовалась.

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