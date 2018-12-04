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Трамвай сбил женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:40 на пр. Молодежном, 29. Согласно информации, 33-летний водитель трамвая №417 совершил наезд на женщину, стоявшую в непосредственной близости от трамвайных путей. Отмечается, что стаж вождения водителя трамвая составляет восемь месяцев.
В результате 54-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, госпитализация не потебовалась.
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