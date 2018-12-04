"ЗВМ планирует занять 15% российского рынка производства титана", - Дмитрий Шевченко Бизнес

Дмитрий Шевченко

Руководитель продаж ООО "Завод вакуумной металлургии" (ЗВМ) Дмитрий Шевченко рассказал в интервью "Коммерсанту", как предприятие планирует занять свое место на российском рынке производства титана.

— Дмитрий Александрович, расскажите о вашем предприятии. Почему решили занять нишу по производству титановых слитков?

— Наш завод был основан в 2016 году в Кулебаках. Учредителями ООО "Завод вакуумной металлургии" (ЗВМ) выступили группы "Русполимет" и "Тинвест" — содружество независимых поставщиков титана и производителей оборудования. Перед созданием предприятия мы провели анализ рынка титана в России и за рубежом, сравнили имеющиеся там и здесь технологии. И выявили определенный недостаток мощностей по выпуску титановой продукции. При этом мы, конечно, ориентировались на потребности нашего генерального партнера ПАО "Русполимет".

— Что входит в ваш производственный комплекс? Какую продукцию будет изготавливать предприятие, в каких объемах?

— Сам комплекс небольшой. Сейчас современные производства имеют значительные мощности при малом человеческом ресурсе: завод может выпускать до 2 тыс. т титановых слитков круглого и прямоугольного сечения в год. При этом в штате предприятия — около 100 рабочих мест. Наша команда — это специалисты, которые всю свою жизнь посвятили производству и продаже титана.

Завод способен производить титановые слитки однократного, двойного и тройного переплава на электронно-лучевой и вакуумно-дуговой установках, используя их по отдельности и в комбинации. Также в составе производственного комплекса ЗВМ есть установка электронно-лучевого переплава, установка вакуумно-дугового переплава (ВДП), электронно-лучевая установка оплавления слитков (ЭЛО) и сварки электродов, прессовое оборудование, система смешивания и подготовки шихты, обрабатывающие станки.

Объем инвестиций в проект составил около 800 млн руб., и на данный момент ООО "Завод вакуумной металлургии" заслуженно может считаться самым современным комплексом по производству титановых слитков на территории России и Европы.

— В чем уникальность вашего предприятия?

— У нас есть комплекс электронно-лучевого переплава (ЭЛП), который позволяет на первом уровне проводить очистку (рафинирование) металла. В США электронно-лучевой переплав входит в стандарты процесса выплавки металла роторного качества.

Электронно-лучевую печь нам построили специалисты российской компании ООО "КВ-Титан", у которой большой опыт работы с такими установками по всему миру. Важной особенностью установки является возможность выплавки товарных слитков и расходуемых электродов для дальнейшего переплава на вакуумно-дуговой печи, как из титановой губки, так и из подготовленного титанового лома, либо их смеси с заданным соотношением. Это позволяет значительно повысить экономическую эффективность производства, что в конечном счете уменьшит расходы наших клиентов.

— Можно ли повысить качество производства титана при стандартных способах его переплава?

— Конечно можно, для этого нужно использовать современное оборудование, а еще лучше "подогнать" его друг под друга, чтобы предприятие имело в своем составе агрегаты, составляющие единый технологический цикл и не требующие перенастройки при последовательной или параллельной работе. Мы заранее, еще до покупки, все подбирали и стыковали, работали с конструкторами поставщиков, прорабатывали технологические циклы. Например, привезли нам губку, мы ее на системе перемешивания с точностью до граммов легируем, и она на пресс отправляется, люди только за пультами стоят, ничего не трогают, получили брикет, быстро и безопасно изготовили электрод на ЭЛО или, в зависимости от сплава, сначала на ЭЛП, а потом на ВДП сплавили слиток.

ВДП у нас австрийского производства, очень современная и производительная. Она позволяет производить сложнолегированные сплавы для авиационной промышленности с обеспечением высокой однородности химического состава по всему объему слитка.

— Какие рынки вам сейчас интересны? Какие компании выступают ключевыми партнерами предприятия?

— В первую очередь нам, конечно, интересен российский рынок. Главным нашим потребителем является "Русполимет". В кооперации с "Русполиметом" из слитков, производимых на ЗВМ, будет изготавливаться более 500 видов титановых изделий: кольца, прутки, поковки и другие.

Мы планируем занять 15% российского рынка производства титана, емкость которого сейчас оценивается в 11 тысяч тонн в год. Также рассматриваем экспортные направления: поставки готовой продукции в Европу и Китай. Вообще, рынок титана находится в прямой зависимости от спроса на авиацию: если авиационный рынок растет — значит, и рынок титана будет расти. Так что, мне кажется, что наша продукция будет востребована.

— На какой стадии сейчас находится проект и когда планируется перейти к серийному выпуску?

— Сейчас проект находится на стадии завершения. В конце октября были успешно произведены горячие испытания, а в ноябре изготовлены первые образцы слитков. Пробы образцов будут принимать ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" и Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. Выход на полную мощность планируем во втором квартале 2019 года.

— Когда планируете подписать первые договоры на поставку титана?

— Мы подписали несколько соглашений в рамках 24-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо-2018". Они носят скорее информационный характер. Также уже существуют контракты на поставку титановой продукции с крупными заказчиками. Не будем раскрывать коммерческую тайну и называть имена наших контрагентов.

— Какие цели вы ставите перед собой на будущий год?

— Главной целью на 2019 год мы ставим обеспечение "Русполимета" материалом, который сейчас находится в дефиците. А также увеличение клиентской базы и вывод предприятия на плановую производительность.