Скоростной катер, разработанный в Нижегородской области, победил в конкурсе "100 лучших товаров России" Бизнес

Разработанный нижегородскими конструкторами скоростной катер на подводных крыльях "Сагарис" стал победителем во всероссийской номинации "Новинка-2018" в конкурсе "100 лучших товаров России". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом лауреатами и дипломантами этого конкурса стали 95 товаров и услуг 46 нижегородских предприятий. Оценивая значение конкурса, губернатор региона Глеб Никитин отметил, что "это очень важный проект, привлекающий внимание и к вопросам качества". "Лауреаты и номинанты это проверенные производители, по праву заслуживающие доверия потребителей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область стала участником федерального проекта Национальной системы сертификации в 2017 году в числе пилотных регионов.

"Мы лидеры в стране по внедрению этой системы", - сказал Глеб Никитин.

"Пищевая продукция уже долгие годы не подлежит обязательной сертификации. Если вы видите продукт с определенными характеристиками, то верить им можно только на основании заверений производителя. Национальная система сертификации позволяет подтвердить эти характеристики в государственных лабораториях на соответствие ГОСТу. Мы будем продвигать и развивать эту систему. Она уже используется при осуществлении государственных и муниципальных закупок, например, при закупке продуктов в школы и больницы. Мы должны быть уверены в качестве питания, которое получают дети и пациенты учреждений здравоохранения", - добавил глава региона.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, по итогам конкурса "100 лучших товаров России" в 2018 году в "золотую сотню" попали два нижегородских товара: скоростной катер на подводных крыльях SAGARIS от АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева" и биокефир от ОАО "Княгининское молоко".

"Скоростной катер на подводных крыльях SAGARIS победил еще и во всероссийской номинации "Новинка-2018". Катер предназначен для водных прогулок и служебно-разъездных целей. Он уникален по скоростным характеристикам: может разгоняться до 120 км/ч при сравнительно небольшом расходе топлива", - сказал министр.

"Для производителей победа в конкурсе – это возможность рассказать о своей продукции более широкой аудитории, завоевать доверие потребителей и, как следствие, получить дополнительные заказы", - заявил Максим Черкасов.

"Такие соревнования стимулируют предпринимателей постоянно повышать качество продукции, а от этого выигрывают все нижегородцы. Эти задачи обозначены в Стратегии развития Нижегородской области", - подчеркнул министр.

СПРАВКА:

Катер "Сагарис" предназначен для водных прогулок и служебно-разъездных целей. Длина судна составляет 10,5 м, ширина – 2,7 м, осадка на плаву – 1,1 м. Пассажировместимость катера - 5 человек и капитан, судно может развивать скорость до 120 км/ч.