"Нижегородэнергогазрасчет" проводит для абонентов акцию "В Новый год без долгов" Общество

ООО "Нижегородэнергогазрасчет" (дочерняя компания поставщика газа в регионе - АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород") проводит Новогоднюю акцию для своих абонентов - "В Новый год без долгов". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Суть акции состоит в том, что в случае накопленной у абонента задолженности по платежам за газ при выполнении ряда условий компания спишет пени.

В перечень условий, при которых списываются пени, входит: погашение задолженности за услуги газоснабжения и оплата суммы текущих начислений по декабрь 2018 года включительно.

Условия действительны даже для абонентов, отключенных от газоснабжения за долги.

"Мы благодарны Нижегородцам, которые из месяца в месяц вовремя и в полном объёме оплачивают счета за газ. Но мы заинтересованы и в том, чтобы наши абоненты, кто по разным причинам не смог вовремя рассчитаться, смогли это сделать как можно быстрее, без штрафных санкций, и встретили Новый год без задолженности", - сказал генеральный директор ООО "Нижегородэнергогазрасчет" Андрей Горбенко.

Акция "В Новый год без долгов" продлится до 31 декабря включительно. Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом.