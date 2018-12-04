"Нижегородэнергогазрасчет" проводит для абонентов акцию "В Новый год без долгов"

ООО "Нижегородэнергогазрасчет" (дочерняя компания поставщика газа в регионе - АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород") проводит Новогоднюю акцию для своих абонентов - "В Новый год без долгов". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Суть акции состоит в том, что в случае накопленной у абонента задолженности по платежам за газ при выполнении ряда условий компания спишет пени.
В перечень условий, при которых списываются пени, входит: погашение задолженности за услуги газоснабжения и оплата суммы текущих начислений по декабрь 2018 года включительно.
Условия действительны даже для абонентов, отключенных от газоснабжения за долги.
"Мы благодарны Нижегородцам, которые из месяца в месяц вовремя и в полном объёме оплачивают счета за газ. Но мы заинтересованы и в том, чтобы наши абоненты, кто по разным причинам не смог вовремя рассчитаться, смогли это сделать как можно быстрее, без штрафных санкций, и встретили Новый год без задолженности", - сказал генеральный директор ООО "Нижегородэнергогазрасчет" Андрей Горбенко.
Акция "В Новый год без долгов" продлится до 31 декабря включительно. Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом.
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