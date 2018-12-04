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Иномарка сбила двоих пешеходов на ул.Ошарской в Нижнем Новгороде 4 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 12:25 на ул. Ошарская, 36. Согласно информации УГИБДД, 33-летняя женщина-водитель автомобиля Honda при повороте налево совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по линии тротуара.
В результате ДТП 49-летняя женщина получила ушиб головы, 78-летний мужчина был госпитализирован с переломом носа.
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