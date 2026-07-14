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Перегородившую двор автомобилистку наказали в Нижнем Новгороде

14 июля 2026 18:33 Происшествия
Перегородившую двор автомобилистку наказали в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Водителя иномарки привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, информация о том что иномарка полностью перегородила проезд во двор дома на улице Василия Иванова, появилась в одном из городских пабликах.

После этого на место приехали инспекторы ДПС.

В присутствии 49-летней женщины-водителя они составили административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки.

Теперь нижегородке грозит штраф.

Ранее сообщалось, что нижегородских автомобилистов предупредили о сбоях при оплате парковок во время угрозы БПЛА.

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Теги:
Автомобили МВД Штраф
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