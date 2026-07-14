Перегородившую двор автомобилистку наказали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Водителя иномарки привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения в Сормовском районе Нижнего Новгорода.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, информация о том что иномарка полностью перегородила проезд во двор дома на улице Василия Иванова, появилась в одном из городских пабликах.



После этого на место приехали инспекторы ДПС.

В присутствии 49-летней женщины-водителя они составили административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки.

Теперь нижегородке грозит штраф.



Ранее сообщалось, что нижегородских автомобилистов предупредили о сбоях при оплате парковок во время угрозы БПЛА.